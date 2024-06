Wolfsberger Schönsonntagmarkt: Trotz Schlechtwetter 30.000 Besucher

Der Schönsonntagmarkt 2024 ging heuer zum dritten Mal in der Wolfsberger Innenstadt über die Bühne – gegenüber den Vorjahren mit der Verkürzung um einen Tag und einer leichten Verkleinerung des Marktgebietes. Und die Anpassungen haben sich bewährt: Trotz wechselhaften Wetters wird die Besucherzahl von den Sicherheitskräften mit rund 30.000 angegeben (gegenüber 40.000 im Vorjahr, damals mit einem zusätzlichen Markttag). Insbesondere am Sonntag erwies sich der Markt bei Schönwetter als Publikumsmagnet. Security-Vertreter berichten übereinstimmend vom bestbesuchten Sonntag, seit der Markt in der Innenstadt abgehalten wird. Besondere Verkommnisse seien nicht zu verzeichnen gewesen. Gelobt wurde von den Sicherheitskräften das weitgehend disziplinierte Verhalten der Besucher.

Das Wetter des Schönsonntagmarkt war nicht so schön

Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ): „In Anbetracht dessen, dass das Wetter an den ersten beiden Tagen nicht mitgespielt hat, können wir zufrieden sein. Mein Dank gilt heute allen Beteiligten für die zügigen Auf- und Abbauarbeiten und insbesondere unseren Mitarbeitern für die rasche Reinigung in den frühen Morgenstunden. Vom Markt war in unseren Straßen am Vormittag kaum mehr etwas zu sehen.“ Die ab kommenden Monat zuständige Marktreferentin Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) will zur Abrundung des Bildes in den nächsten Tagen noch Gespräche mit der Bevölkerung, mit Anrainern und Gastronomen führen. „Erst dann können wir eine abschließende Beurteilung vornehmen.“

Die Zukunft des Schönsonntagmarkt

Ob der Schönsonntagmarkt künftig weiterhin in der Innenstadt stattfinden wird, soll nun, wie angekündigt, eine Evaluierung ergeben. Stadtwerke Geschäftsführer Christian Schimik: „Wir werden in aller Ruhe die Gespräche mit allen Beteiligten führen und dann eine Entscheidung im breiten Konsens herbeiführen.