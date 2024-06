Mai 2024: Einer der nassesten und trübsten Monate der Messgeschichte

Der Mai 2024 hat in vielerlei Hinsicht extreme Wetterbedingungen mit sich gebracht.

Der Mai 2024 hat in vielerlei Hinsicht extreme Wetterbedingungen mit sich gebracht.

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 14:59 / ©5 Minuten

Besonders auffällig: Im Vergleich zum vieljährigen Mittel fiel im Mai 2024 um satte 41 Prozent mehr Niederschlag. „Insgesamt brachte der Mai 2024 in Österreich um 41 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel und war einer der fünfzehn nassesten Mai-Monate in der seit 1858 bestehenden Niederschlagsmessung“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe der GeoSphere Austria. Ein ähnlich nasser Mai wurde zuletzt 2019 verzeichnet.

Überdurchschnittlich warm

Der Mai 2024 war nicht nur nass, sondern auch ungewöhnlich warm. Im Tiefland Österreichs lagen die Temperaturen im Schnitt um 1,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode von 1991 bis 2020, in den Gipfelregionen um 0,6 Grad. Dies bedeutet Platz 28 in der Liste der wärmsten Mai-Monate seit Beginn der Messungen. Betrachtet man die längere Klimaperiode von 1961 bis 1990, fällt der Temperaturanstieg noch drastischer aus: Der Mai 2024 war im Tiefland um 3,3 Grad und auf den Bergen um 3,1 Grad wärmer als das Durchschnittsniveau dieser älteren Referenzperiode.

Wenig Sonne, viel Trübsal

Neben dem Regen und der Wärme brachte der Mai 2024 auch wenig Sonnenschein. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Mai schien die Sonne um 13 Prozent kürzer. „Damit war es ähnlich sonnenarm wie im Mai der Jahre 2023 (-19 Prozent) und 2020 (-15 Prozent)“, stellt Orlik fest. Dieses sonnenarme Wetter trug weiter zum ungewöhnlichen Charakter des diesjährigen Mais bei.

Ein Monat der Extreme

Der Mai 2024 hat in vielerlei Hinsicht extreme Wetterbedingungen mit sich gebracht. Die Kombination aus überdurchschnittlichen Niederschlägen, höheren Temperaturen und wenig Sonnenschein macht diesen Monat zu einem der bemerkenswertesten in der jüngeren Klimageschichte Österreichs. Während solche Monate selten sind, erinnern sie uns an die zunehmenden klimatischen Veränderungen, die unser Wettergeschehen beeinflussen.