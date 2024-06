Bei Kuh-Attacken & Co.: Auch heuer gibts Versicherung für Almbauern

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 15:07 / ©Travis Blessing/Pexels

Der steigende Anteil an Gästen und Einheimischen, die es in ihrer Freizeit oder im Urlaub auf die Kärntner Almen zieht, führt leider aber zu so manchem Zwischenfall auf Wanderwegen oder Almweiden. Um Almbauern und Wegerhalter zu entlasten, wird es daher auch heuer wieder ein Versicherungspaket des Landes geben. „Wir wollen damit zu einem guten, respektvollen Miteinander auf Kärntens Almen beitragen“, betonen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Versicherungsschutz besteht aus drei Teilen: einer Organhaftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung für Obmänner und Mitglieder des Almwirtschaftsvereins

einer Tierhalterhaftpflichtversicherung

einer Versicherung für Wanderwege

Greift bei Unfällen mit Tieren oder auf Wanderwegen

Die jährlichen Versicherungsprämien werden vom Land übernommen. Inkludiert sind unter anderem Schadenersatzansprüche von Wanderern und Mountainbikern gegenüber Landwirten und Auftreibern, sollten Unfälle mit Tieren oder Unfälle auf Wanderwegen passieren. „Ziel muss es sein, sowohl eine traditionelle Almwirtschaft als auch die touristische Nutzung der Almen zu gewährleisten. Die Grundeigentümer und Almbauern beim Risiko zu entlasten, ist dafür eine wichtige Voraussetzung“, so Gruber. Der Versicherungsschutz gilt auch für über 900 offizielle Wanderrouten, die im Tourenportal „Outdorractive“ und Im KAGIS (Kärntner Geografisches Informationssystem) erfasst sind.