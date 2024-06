Kriminaltour durch Niederösterreich: Einbrecher-Duo geschnappt!

Unbekannte Täter verübten im Zeitraum von Mittwoch, den 15. Mai 2024 bis Freitag, den 24. Mai 2024 zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Gastronomiebetriebe, Bäckereien, Vereinshäuser und Hallenbäder in Niederösterreich. Die Täter brachen vorgefundene Tresore auf bzw. versuchten diese aufzubrechen. Dabei wurden hauptsächlich Bargeld und Zigaretten gestohlen. Da die Polizisten aufgrund der Ermittlungen einen Zusammenhang der einzelnen Tathandlungen herstellen konnten, wurden die weiteren Ermittlungen von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen.

Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch

Die Kriminalisten konnten das Tatfahrzeug ausforschen. Bedienstete der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität der Landeskriminalämter Nieder- und Oberösterreich haben das Tatfahrzeug nach einem Einbruchsdiebstahl in einen Gastronomiebetrieb in Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, am Dienstag, den 28. Mai 2024, gegen 3 Uhr, in Affetschlag angehalten und die beiden georgischen Insassen im Alter von 37 und 38 Jahren vorläufig festgenommen. Die Polizisten konnten bei der Personen- und Fahrzeugkontrolle Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Die beiden Beschuldigten verweigerten bei der Einvernahme die Aussage. Gegen den 37-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch.

Beide Beschuldigten wurden eingeliefert

Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 50.000 Euro, der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.