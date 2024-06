Obdachlosen-Problem: „Es ist eine Zumutung, dass es keine Lösung gibt“

Die Endstation Mariatrost in Graz wird seit Monaten von einem Obdachlosen besetzt, was zu erheblichen Störungen bei Fahrgästen, Anrainern und Marktbesuchern führt.

Die Endstation Mariatrost in Graz wird seit Monaten von einem Obdachlosen besetzt, was zu erheblichen Störungen bei Fahrgästen, Anrainern und Marktbesuchern führt.

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), schildert Alexis Pascuttini, Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs, die missliche Lage, die Fahrgäste, Anrainer und Marktbesucher gleichermaßen betrifft. „Wie Ihnen sicher hinlänglich bekannt ist, haben sich in der Stadt Graz in den letzten Jahren immer wieder Obdachlose an öffentlichen Standorten häuslich eingerichtet,“ beginnt Pascuttini seinen Appell. Besonders die Endstation Mariatrost sei in den letzten Wochen zunehmend zum Problem geworden.

„Er möchte keinesfalls in ein Notschlafquartier, sondern am Fahrradabstellplatz verweilen“

Laut Pascuttini gab es bereits Berichte und Beschwerden von Anrainern und Marktbesuchern, die über Lärmbelästigung und unerträgliche Gerüche klagen. „Er möchte keinesfalls in ein Notschlafquartier, sondern am Fahrradabstellplatz verweilen,“ zitiert der Brief den Obdachlosen. Dies führe zu massiven Störungen im Alltag der Anwohner. „Es ist eine Zumutung, dass es an so einem schönen und ruhigen Ort, der noch dazu von vielen Besuchern der Basilika und des Marktes genutzt wird, seit Monaten keine Lösung gibt,“ so Pascuttini.

„In Österreich muss niemand auf der Straße leben“

Die Problematik ist nicht neu. Bereits im Oktober 2023 berichtete die Kleine Zeitung von einem ähnlichen Fall am Jakominiplatz. Hier hatte ein Obdachloser über Monate ein Wartehäuschen besetzt und damit den Platz für wartende Fahrgäste blockiert. „So tragisch die Schicksale von obdachlosen Menschen auch sein mögen – in Österreich muss niemand auf der Straße leben,“ betont Pascuttini. Es gebe genügend Möglichkeiten für sicheren und warmen Unterschlupf, insbesondere in Graz.

„Fahrgäste haben definitiv das Recht, die Wartehäuschen zu nutzen, ohne Lärm- und Geruchsbelästigung“

Mit seinem offenen Brief appelliert Pascuttini eindringlich an Bürgermeisterin Kahr, rasch Maßnahmen zu ergreifen. „Die täglich den Jakominiplatz benutzenden Fahrgäste haben definitiv das Recht, die Wartehäuschen zu nutzen, ohne Lärm- und Geruchsbelästigung,“ so Pascuttini weiter. Es sei Aufgabe der Bürgermeisterin, hier für Ordnung zu sorgen. Abschließend fordert Pascuttini eine umgehende Lösung für die Endstation Mariatrost: „Ich fordere Sie daher auf diesem Wege auf, sich umgehend für eine rasche Lösung der problematischen Situation bei der Endstation Mariatrost einzusetzen.“