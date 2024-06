23-jähriger Drogenlenker von Polizei gestoppt

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 15:32 / ©Montage: Canva Pro

Am Nachmittag des 2. Juni führten Pinzgauer Polizisten in Uttendorf Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Im Zuge dessen hielten diese einen 23-jährigen Auto-Lenker an.

Alkoholtest negativ

Der Mann wies deutlich erkennbare Merkmale einer Beeinträchtigung auf. Ein Alkovortest verlief negativ, ein Drogenspeicheltest hingegen positiv. Ein Amtsarzt stellte in Folge die Fahruntauglichkeit fest.

Führerschein abgenommen

Zudem fanden die Polizisten im Auto des Pinzgauers noch Suchtmittelrüststände vor und stellten es sicher. Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.