Warum war der heurige Frühling der wärmste der Messgeschichte?

Kalt, warm, Regen, Sonne: Das Wetter im Frühling spielte heuer (sogar über den April hinaus) verrückt. Trotz dessen war es laut GeoSphere Austria der wärmste Frühling der 258-jährigen Messgeschichte.

Der Frühling 2024 war der wärmste Frühling der Messgeschichte

Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria erklärte in der Aussendung: „In der vorläufigen Auswertung liegt der Frühling 2024 im Tiefland Österreichs um 1,9 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, in den Gipfelregionen um 1,6 Grad. Das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 1 in der Reihe der wärmsten Frühlinge der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 3 in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe. Über die gesamte Fläche Österreichs gesehen war es der wärmste Frühling der Messgeschichte.“

Und das trotz Regen und Schnee?

So weit, so gut. Allerdings empfanden die Österreicher den heurigen Frühling als nicht sehr warm. Immerhin regnete es viel, es kam zu Schneefällen und gar nicht erst die Rede von den Unwettern. Wie konnte es da dann dennoch der „wärmste Frühling der Messgeschichte“ sein? Die Antwort ist einfach.

Frühling wird nicht als warm empfunden

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Martin Ortner von der GeoSphere Austria: „Bei den Auswertungen werden die Mittelwerte herangezogen. Unter anderem durch die milden Nächte war das Ausgangsniveau auch dementsprechend höher. So kommt es auch, dass der Frühling eigentlich als nicht so warm wahrgenommen wird.“

Was ist ein Mittelwert?

Mittelwerte, Ausgangsniveau und so weiter. Wie ist das jetzt zu verstehen? Hierzu eine einfache Rechnung, die bestimmt jeder in seinem Leben schon einmal durchgeführt hat – der Notendurchschnitt. Simone hat in Mathematik eine 1, Geografie eine 2, Deutsch eine 2 und in Englisch eine 3. Ihr Notendurchschnitt ist 2,0. Georg hat auch einen guten Erfolg mit einem Notendurchschnitt mit 2,0. Seine Noten: Mathe 5, Geo 1, Deutsch 1 und Englisch 1. Betrachtet man den Mittelwert, sind beide gleich gut.

Die Rechnung: Simone: 1 + 2 + 2 + 3 = 8 / :4 = 2 Georg: 1 + 1 + 1 + 5 = 8 / :4 = 2

Fazit: Rekordwerte reißen Frühling heraus

Zurück zu der Auswertung der Messungen im Frühling. „Fakt ist, der März und der April waren deutlich zu warm“, so Ortner. Zur Erinnerung: Schon Anfang April wurde die 30er-Marke geknackt. Und weiter: „Der Mai hingegen war ziemlich niederschlagsreich mit niedrigen Höchstwerten.“ Nimmt man nun die Mittelwert-Berechnung her, genügen die Rekordwerte aus dem März und April durchaus, um aus dem heurigen Frühling den „wärmsten der Messgeschichte“ zu machen.