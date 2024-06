Kriminaldienstreform: Neuer Schwung für die steirische Polizei

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 16:07 / ©5 Minuten

Die steigenden Herausforderungen im Bereich der Cyberkriminalität und die Notwendigkeit einer modernen Polizeiorganisation machen die Kriminaldienstreform in der Steiermark unverzichtbar. Der erste Schritt wurde nun eingeleitet: Die Implementierung der Kriminalassistenzdienste (KAD) hat begonnen. „Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Polizei bedürfen einer Weiterentwicklung der Organisation in den Regionen und moderner Strukturen im Bereich der Bekämpfung der Cyberkriminalität“, so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

Neue Einheiten für bessere Kriminalitätsbekämpfung

Die KAD sollen in den Bezirken und Städten die Polizeiinspektionen unterstützen und ihnen die nötigen Ressourcen für die professionelle Bearbeitung kriminalpolizeilicher Fälle zur Verfügung stellen. Dazu gehören Aufgaben wie Tatortarbeit, IT-Forensik und Kriminalprävention. Die Strukturreform erfolgt in drei Stufen:

Stufe 1 (ab 1. Juni 2024): Regionen Graz und Deutschlandsberg/Leibnitz.

Regionen Graz und Deutschlandsberg/Leibnitz. Stufe 2 (ab 1. August 2024): Regionen Weiz/Hartberg-Fürstenfeld/Südoststeiermark und Leoben/Bruck-Mürzzuschlag.

Regionen Weiz/Hartberg-Fürstenfeld/Südoststeiermark und Leoben/Bruck-Mürzzuschlag. Stufe 3 (ab 1. Oktober 2024): Regionen Graz-Umgebung/Voitsberg und Liezen/Murtal/Murau.

Cybercrime-Training-Center (CCTC)

Ein weiterer wichtiger Baustein der Reform ist das Cybercrime-Training-Center (CCTC), das als Teil des Landeskriminalamts etabliert wird. Hier werden Polizistinnen und Polizisten intensiv auf die Bekämpfung von Internetkriminalität vorbereitet. Das Training umfasst Grundmodule für alle Bediensteten sowie spezielle Aufbaumodule für Kriminalisten und Experten. „Um den gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden, wird das Cybercrime-Training-Center in einem ersten Schritt als Teil des Landeskriminalamtes etabliert“, heißt es weiter.

Modernste Ausbildung und Pilotprojekte

Mit modernster Ausrüstung und praxisnahen Ausbildungskonzepten soll das nötige Fachwissen vermittelt werden. Ein Pilotprojekt in Oberösterreich dient dabei als Vorbild und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Umsetzung in der Steiermark. Ziel ist es, die Polizeiarbeit im digitalen Bereich zu stärken und den Bediensteten das nötige Know-how zu vermitteln, um gegen Cyberkriminalität effektiv vorgehen zu können.