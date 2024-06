EM-Stickeralbum in sechs Tagen vollständig: Kärntner hat es wieder getan

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 16:24 / ©privat

Die Tage zum vierten April konnte der Kärntner Sammel-Enthusiast Siegfried Möstl kaum mehr abwarten, denn da begann offiziell die diesjährige Sammelaktion der Sticker für die Europameisterschaft. Mit zwölf Jahren hat er seine Leidenschaft fürs Stickersammeln entdeckt und seitdem hat er eine beeindruckende Kollektion an Stickeralben. Sein wertvollstes Stickeralbum ist das allererste von Panini aus dem Jahr 1970 mit einem geschätzten Wert von 5.000 Euro. Seine wertvollsten Sticker aus diesem Heft sind die von Pele und Bobby Charlton.

In sechs Tagen vollständig

Möstl brauchte dieses Jahr übrigens nur sechs Tage, ehe er alle Sticker des neuen Albums in seinem Besitz hatte. Seit diesem Erfolg konnte er weitere vier Alben mit verschiedenen Versionen der Sticker (verschiedene Farben, bepunktet, glänzend, etc.) füllen. „Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Papierqualität der diesjährigen Sticker top, die Auswahl der Sticker jedoch mangelhaft“, so Möstl im Gespräch mit 5 Minuten.

Sammeltipps vom Profi

Für alle Sammel-Enthusiasten und zukünftige Hobbysammler hat er einen entscheidenden Tipp: Sticker in Kartons zu kaufen, anstatt in einzelnen Packungen, um Geld zu sparen. Der Schein mag am Anfang trügen, die Sticker einzeln zu kaufen scheine billiger, doch, wer sich zum Ziel gesetzt hat, alle Sticker des Albums zu sammeln, komme mit Massenkäufen billiger davon. Die Kartons kommen mit insgesamt 100 Packungen, die wiederrum insgesamt 500 Sticker beinhalten. Möstl hatte bei seinem allerersten Kartonkauf nur 28 Sticker doppelt, weshalb sich die Karton-Kauf-Variante als sein Favorit entpuppte. Ursprünglich hatte sich der Hobbysammler fest vorgenommen, die „Topps“ dieses Jahr nicht zu sammeln, doch letztendlich konnte er dann doch nicht widerstehen.