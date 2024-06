Große Trauer in Kärnten nach Bierlein-Tod: „Macht mich tief betroffen“

Im Alter von 74 Jahren ist Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein kürzlich verstorben, wie das Bundeskanzleramt mitgeteilt hat. Nun meldet sich auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser zum tragischen Ableben der bisher einzigen Kanzlerin Österreichs. Die Bestürzung und Trauer sei in Kärnten jedenfalls groß.

„Sie hat für Stabilität gesorgt“

„Die Nachricht vom viel zu frühen Ableben von Bierlein macht mich tief betroffen. Sie hat als erste Bundeskanzlerin Österreichs politische Verantwortung in einer von anderen verursachten innenpolitischen Krise übernommen und für Stabilität gesorgt. Mein aufrichtiges Beileid ihrer Familie“, so Kaiser. Bierlein habe die Interessen Österreichs und seiner Bevölkerung in einer besonders schwierigen Lage uneigennützig in den Vordergrund gestellt und damit Größe und Pflichtbewusstsein und im Bundeskanzleramt selbst schließlich Umsicht bewiesen.

Bundeskanzlerin der „Experten-Regierung“

Brigitte Bierlein war von Juni 2019 bis Jänner 2020 Bundeskanzlerin der sogenannten Experten- bzw. Übergangsregierung. Sie war unter anderem mit dem Großen Silbernen und Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet worden.