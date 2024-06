Mit 80 Jahren: Großeltern besuchen Erste-Hilfe-Kurs bei ihrem Enkel

Maria und Kurt feiern in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag, doch ans Ausruhen denken die beiden noch lange nicht. Täglich arbeiten sie rund um ihr Einfamilienhaus, machen ausgedehnte Spaziergänge und gehen gerne wandern. Doch die Sicherheit darf dabei nicht zu kurz kommen. Deshalb haben sie jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert – und das bei ihrem Enkel Marcel und dessen Freundin Jacqueline.

„Für uns ist es schön, etwas zurückgeben zu können“

Seit über zehn Jahren haben Maria und Kurt eine enge Verbindung zur Rotkreuz-Bezirksstelle Voitsberg-Köflach. Ihr Enkel Marcel und dessen Freundin Jacqueline engagieren sich dort leidenschaftlich im Rettungsdienst, Jugendrotkreuz und in der Öffentlichkeitsarbeit. „Für uns ist es schön, etwas zurückgeben zu können“, sagen Marcel und Jacqueline. „Denn Oma und Opa sind auch immer für uns da.“

Erste-Hilfe-Kurs: Auffrischung für den Notfall

Am vergangenen Wochenende war es dann soweit: Maria und Kurt nahmen am Erste-Hilfe-Kurs teil und übten tatkräftig mit – vom Notfallcheck bis zur Wiederbelebung. „Das war eine wichtige Auffrischung, damit wir uns gegenseitig helfen können, bis das Rote Kreuz oder unsere Jungen kommen“, so das Ehepaar stolz. Mit ihren frisch erworbenen Urkunden in der Hand, zeigen sie stolz, dass sie bereit sind, im Notfall richtig zu handeln. „Der Verbandskasten im Auto wird gleich überprüft und erneuert“, verkünden sie entschlossen.

©M. Hausegger | Rotes Kreuz Stmk Mit ihren frisch erworbenen Urkunden in der Hand, zeigen sie stolz, dass sie bereit sind, im Notfall richtig zu handeln.

Engagement, das begeistert

Das Rote Kreuz ist begeistert vom Engagement des Ehepaars und wünscht, dass die erlernten Fähigkeiten zwar präsent bleiben, aber nicht so schnell angewendet werden müssen. Maria und Kurt sind lebende Beispiele dafür, dass es nie zu spät ist, Neues zu lernen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

Informationen und nächste Schritte Möchtest du auch deinen Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen? Informationen zum nächsten Erste-Hilfe-Kurs in deiner Nähe findest du im Internet auf www.erstehilfe.at oder telefonisch unter 0800 222 144.