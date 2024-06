Mit 55 Jahren: Bekannte Kärntner Archäologin verstorben

Sabine Ladstätter wurde am 22. November 1968 in Klagenfurt geboren, aufgewachsen ist sie in Tainach (Bezirk Völkermarkt). Nun ist sie am heutigen Montag, den 3. Juni 2024, im Alter von 55 Jahren nach längerer Krankheit verstorben, wie der „ORF“ berichtet.

2011 war Sabine Ladstätter Wissenschafterin des Jahres

Bis vor kurzem hat sie die Ausgrabungen der antiken Stadt Ephesos in der Türkei geleitet. Nach 14 Jahren hat sie die Leitung aber an ihren bisherigen Stellvertreter Martin Steskal abgegeben. 2011 wurde sie sogar zur „Wissenschafterin des Jahres“ gewählt.

