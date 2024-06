FTI streicht Reisen: Was Betroffene jetzt wissen müssen

Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI GROUP des drittgrößten Reiseveranstalters in Europa, stellte am Montag, 3. Juni 2024, beim Amtsgericht München, Deutschland, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Hiervon unmittelbar betroffen ist zunächst nur die Veranstaltermarke FTI Touristik. Seit 1995 ist diese auch in Österreich, genauer gesagt mit einer Niederlassung in Linz, Oberösterreich, vertreten. In den kommenden Tagen werden aber auch für weitere Konzerngesellschaften entsprechende Anträge gestellt.

Buchungszahlen der FTI erfüllten Erwartungen nicht

Warum kam es zur Insolvenz? Der Reisekonzern erklärt wie folgt: „Nach einem langwierigen und komplexen Investorenprozess konnte im April 2024 der Einstieg eines Investoren-Konsortiums verkündet werden. Seitdem sind jedoch die Buchungszahlen trotz der positiven Nachrichten deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben. In der Folge kam es zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, welcher bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte.“

Reisen gestrichen

Zum großen Problem wurde die Insolvenz für Reisende, die bereits unterwegs sind. Laut der FTI Gruppe arbeite man mit Hochdruck daran, bereits angetretene Reisen planmäßig zu beenden. „Noch nicht begonnene Reisen werden voraussichtlich ab Dienstag, den 4. Juni 2024, nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können“, heißt es. Um alle Betroffene ausreichend zu informieren, wurde bereits eine Support-Website sowie eine kostenfreie Hotline unter +49 (0) 89 / 710 45 14 98 eingerichtet.