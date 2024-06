Nach Terrorverdacht bei Pride in Wien: Jetzt sind neue Details bekannt

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 17:28 / ©mbruxelle-stock.adobe.com

Am kommenden Samstag steht Wien im Zeichen der Vielfalt und des Zusammenhalts, wenn Hunderttausende Menschen im Rahmen der Vienna Pride die Ringstraße der Hauptstadt in ein buntes Meer aus Regenbogenfarben verwandeln. Doch kurz vor dem großen Fest gab es letztes Jahr einen Schockmoment: Islamisten sollen einen Anschlag auf die Veranstaltung geplant haben.

Stunden nach der Festnahme wieder entlassen

Die Nachricht von der Festnahme dreier junger Männer, eines Brüderpaares aus St. Pölten im Alter von 17 und 20 Jahren sowie eines 14-jährigen mit tschetschenischen Wurzeln aus Wien, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Stunden nach ihrer Festnahme wurden sie jedoch wieder entlassen, und seitdem laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

In Telegram-Gruppen ausgetauscht

Angeblich sollen die Verdächtigen sich in Telegram-Gruppen über ihre Anschlagspläne ausgetauscht haben, wobei auch andere Islamisten involviert gewesen sein sollen. Eine wichtige Rolle spielten dabei übersetzte Ermittlungsergebnisse (Chat-Verläufe) aus der Ukraine, die den österreichischen Behörden wichtige Informationen lieferten.

Keine entsprechenden Hinweise waren zu finden

Berichten zufolge soll einer der Verdächtigen in einem konspirativen Telegram-Chat einen Anschlag auf die Wiener Pride angekündigt haben, wobei er angeblich ein Sturmgewehr und ein großes Messer beschaffen wollte. Doch eine genaue Überprüfung dieser Behauptungen ergab, dass in den Auswertungen der ukrainischen Behörden keine entsprechenden Hinweise zu finden waren.

Kein Zusammenhang mit den drei Verdächtigen

Es stellt sich heraus, dass Österreich zwar in den Chatnachrichten erwähnt wurde, jedoch nicht im Zusammenhang mit den drei Verdächtigen. Die Indizien deuten jedoch darauf hin, dass sie Verbindungen zu einem Ukrainer hatten, der wiederum mit weiteren Terroristen Anschläge in Europa plante, besonders in Frankreich und Belgien. Trotz der Berichte scheint sich der Terrorverdacht rund um die Wiener Pride allmählich zu zerstreuen. Die genauen Hintergründe und Motive der Verdächtigen bleiben jedoch Gegenstand der Ermittlungen.