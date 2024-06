Grazer Burger Lokal bringt eigene Getränke-Serie auf den Markt

Die Limonaden und Eistees der Freigeist Burger-Restaurants in Graz und Klagenfurt begeisterten die Gäste seit Anbeginn und aus diesem Grund, starten die beiden Freigeist-Chefs Christoph Feilhofer und Andreas Hammer jetzt mit ihrer eigenen Softdrink-Serie für Zuhause durch. Das Sortiment umfasst zum Start fünf Geschmacksrichtungen: Orange-Ingwer, Himbeere-Limette, Erdbeere-Basilikum und Zitrone-Melisse als Limonaden sowie Apfel-Brombeere als Eistee. Noch im Sommer werden zwei weitere Limonaden (Apfel-Zimt, Marille-Zitronenthymian) dazu kommen sowie zwei zusätzliche Eistees (Marille-Rosmarin-Kurkuma, Hanf-Ananas). Geplant sind auch Cocktails sowie Barbedarf.

©tg-fotozone.at Andreas Hammer mit seiner neuen Limonaden und Eistee-Serie

CO2 soll eingespart werden

Für Feilhofer und Hammer ist neben dem natürlichen Geschmack auch der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig: „Aus einer 1,5-Liter Box bekommt man aufgespritzt mit Wasser oder Soda um die 17 Liter Getränke. Das ersetzt im Vergleich bis zu 33 Plastikflaschen. So können um die 90 Prozent an CO2 eingespart werden.“ Abgefüllt werden die neuen Freigeist-Limonaden und Eistees in der Steiermark. Sämtliche Drinks sind vegan und frei von Allergenen. Geöffnet und ungekühlt sind die Freigeist-Boxen bis zu einem Jahr haltbar. Im Jahr 2015 eröffneten sie den ersten Freigeist in Graz, gefolgt vom zweiten Standort im Grazer Bauquartier. Seit 2023 gibt es das erste Freigeist auch in Klagenfurt.