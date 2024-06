Aufgrund hoher Niederschläge: Badeverbot an der Neuen Donau verhängt

Die Stadt Wien informiert auf Facebook: „Aufgrund der starken Niederschläge im Einzugsbereich der Donau gilt derzeit ein Badeverbot entlang der Neuen Donau. Auch Wassersport und Bootfahren sind verboten. Wie lange das Badeverbot aufrecht bleibt, ist noch nicht absehbar“

Bei Hochwasser im Einsatz

Entlang der Neuen Donau befinden sich drei wichtige Wehranlagen. Diese sind entscheidend, um das Wasser während eines Donauhochwassers zu kontrollieren. Das Einlaufbauwerk in Langenzersdorf ist dabei ein zentraler Punkt. Bei normalem Wasserstand bleibt es geschlossen, was die Neue Donau zu einem stehenden Gewässer macht. Doch bei Hochwasser sind Mitarbeiter der Stadt Wien rund um die Uhr im Einsatz, um die Situation zu überwachen und entsprechend zu handeln.

Badeverbot aus Sicherheitsgründen

Während eines Donauhochwassers wird aus Sicherheitsgründen ein Badeverbot in der Neuen Donau ausgesprochen. Warum? Zum einen fließt Donauwasser in die Neue Donau ein, was hygienische Bedenken aufwirft. Zum anderen führt der erhöhte Wasserstand dazu, dass die Neue Donau sehr schnell fließt, was ein hohes Risiko für Schwimmer darstellt. Dieses Badeverbot bleibt so lange bestehen, bis Laboruntersuchungen die Wasserqualität wieder bestätigen.

Information für die Bevölkerung

Damit alle Bescheid wissen, werden bei Hochwasser gelbe und rote Fahnen an der Neuen Donau gehisst. Gelb bedeutet, dass Baden, Wassersport und Bootfahren verboten sind. Die roten Fahnen signalisieren, dass das Badeverbot noch weiterhin gilt. Erst wenn die Situation sicher ist, werden die Fahnen wieder eingeholt.

Entscheidender Pegel und Schutzmaßnahmen

Ein entscheidender Wert ist der Pegel von 5,30 Metern, gemessen in Korneuburg. Ab diesem Punkt fließt Donauwasser in die Neue Donau, und die Hochwasserdienste sind im Einsatz. Bei einem größeren Hochwasser werden außerdem bestimmte Schwimmstege gesperrt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Donauinsel ist ein weiterer wichtiger Schutzmechanismus für Wien. Mit ihren 21 Kilometern Länge und 210 Metern Breite dient sie als Entlastungsgerinne für den Donaustrom.