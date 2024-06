Medizinischer Notfall hinter geschlossener Tür: FF Peggau im Einsatz

Am Montagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Peggaug von der Landesleitzentrale zu einer Türöffnung in die Hofmühlstraße gerufen. Vor Ort konnten die Florianis über ein geöffnetes Fenster im ersten Stock mittels Leiterweg einsteigen und die Haustür von innen öffnen. Die verletzte Person wurde vom Roten Kreuz, First Responder, Feuerwehrsanitäter und vom Feuerwehrarzt versorgt und anschließend an die Mannschaft und Notarzt vom Rettungshubschrauber übergeben werden.

©FF Peggau Das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber waren ebenfalls vor Ort