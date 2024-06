Nach Starkregen und Gewitter: Bessert sich das Wetter nun wieder?

Und tatsächlich: „Besserung ist zu erwarten“, erklärt Christian Stefan von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. „Das schlechteste Wetter diese Woche haben wir mit dem heutigen Tag bereits hinter uns gebracht. Das Tief, das dafür gesorgt hat, zieht langsam nach Norden ab“, weiß der Meteorologe. Ab dem morgigen Dienstag sollte sich das Wetter auch wieder bessern, es ist auch mit sonnigen Auflockerungen zu rechnen, ganz stabil dürfte es aber noch nicht werden.

Zu Mitte der Woche wird es frühsommerlich

„Kurze gewittrige Schauer sind am Nachmittag dennoch zu erwarten“, so Stefan. Am Mittwoch wird es dann aber noch ein wenig freundlicher mit längeren, sonnigen Phasen und verbreitet trockenem Wetter in Kärnten. „Auch die Temperaturen steigen wieder an. Es wird richtig frühsommerlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag“, weiß der Meteorologe. Während das Temperaturmaximum am Mittwoch noch bei 25 Grad liegt, steigt es bis zum Samstag langsam bis auf 28 Grad an.

„Durchgreifende Besserung und Stabilisierung nicht in Sicht“

Aber auch an diesen Tagen sind lokale Gewitter durchaus möglich. „Hundertprozentig stabil wird es leider einfach nicht werden. Wir bekommen kein massives Hochdruckwetter“, erklärt der Experte. Gerade im Bergland bleibe es weiter gewitteranfällig. Auch zu Beginn der kommenden Woche sieht es aktuell nicht viel besser aus. „Eine durchgreifende Besserung und Stabilisierung ist derzeit nicht in Sicht“, so der Meteorologe abschließend.