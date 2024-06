„Social Card“: Oberösterreich führt Bezahlkarte für Asylwerber ein

„Bezahlkarte statt Bargeld“: seit dem ersten Juni ist es in mehreren Einrichtungen für Asylwerber in Niederösterreich Realität, nun soll das Konzept auch bald in Oberösterreich eingeführt werden. Am ersten Juli sollen hier 300 Asylwerber im Zuge dieses Pilotprojekts mit der neuen „Sachleistungskarte“, die auf dem Prinzip einer Visa-Debit Karte funktioniert, ausgestattet werden. Ab sofort sollen Asylsuchende kein Bargeld mehr bekommen, sondern mit der Karte für alle alltäglichen Bedürfnisse zahlen können. Teile Deutschlands nutzen bereits das System dieser Bezahlkarte.

Auch Bargeld kann abgehoben werden

Für die Inhaber einer solchen Karte gibt es in Oberösterreich eine Sonderregelung. Asylwerber haben im Monat Anspruch auf 210 Euro (sieben Euro pro Tag) und können davon 40 Euro in Bar abheben. Der Grund dafür sollen die Sozialmärkte oder Sozialflohmärkte sein, bei denen Asylsuchende bekanntlich gerne einkaufen gehen. An solchen Märkten gibt es keine Bankomatkassen, es kann nur mit Bargeld gezahlt werden. Ursprünglich soll die Möglichkeit des Bargeld-Abhebens ein umstrittenes Thema gewesen sein, schlussendlich wurde es jedoch genehmigt.

Phase eins wird eingeleitet

Die Details der geplanten „Social Card“ stehen fest: Phase eins startet mit der Ausstattung der Asylwerber in den Regionen Steyr und Steyr-Land sowie Bad Kreuzen im Mühviertel. Im Herbst soll Phase zwei starten, diese betrifft Asylsuchende in privaten Quartieren. Das Projekt in Oberösterreich soll als Vorbild für die Umsetzung im gesamten Bundesgebiet dienen. Es wird vermutet, dass Anfang 2025 das Konzept auch in den restlichen Bundesländer eingeführt werden soll. Die Social Card ist nur in Österreich einsetzbar und in Zukunft sollen auch Zuschüsse wie das Schuldgeld (100 Euro, zweimal im Jahr) sowie Geld-Zuwendungen für Kleidung auf die Karte verbucht werden.