Polizist stirbt nach Messerattacke – Trauerwelle bis nach Österreich

Ein Tag, der mit einer friedlichen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz begann, endete in einer Tragödie. Der 29-jähriger Polizeibeamter Rouven, der bei einer brutalen Messerattacke am 31. Mai schwer verletzt wurde, hat den Kampf um sein Leben verloren. Die schockierende Nachricht erschüttert nicht nur die Stadt Mannheim, sondern auch über die Grenzen hinaus.

Tragödie auf dem Marktplatz: Junger Polizeibeamter stirbt nach Messerattacke

Während der Kundgebung griff ein 25-jähriger Mann ohne Vorwarnung mehrere Menschen mit einem Messer an, darunter auch den Polizeibeamten. Mit gezielten Stichen in den Kopfbereich verletzte er insgesamt sechs Personen schwer. Der junge Beamte wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag er am Samstag, dem 2. Juni 2024, seinen schweren Verletzungen.

„Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat“

„Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat“, erklärt ein Sprecher der Mannheimer Polizei tief betroffen. Die Nachricht des tragischen Todes hat nicht nur die Kollegen in Deutschland, sondern auch in Österreich erschüttert.

Österreich trauert mit Mannheim

„Wir trauern um einen Mannheimer Kollegen, der heute, am 2. Juni, in den späten Nachmittagsstunden nach einem brutalen Messerangriff am 31. Mai seinen schweren Verletzungen erlegen ist“, heißt es seitens der Tiroler Beamten. Auch die Polizei Steiermark , Polizei Kärnten und Polizei Oberösterreich drücken ihr tiefstes Beileid aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert