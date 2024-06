LKW umgekippt: Lenker befreite sich selbst

Am Montagmorgen, den 3. Juni, kam es auf der L 414 zu einem Verkehrsunfall. Der LKW Fahrer, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Weiz, war gegen 7 Uhr in Richtung Kaindorf unterwegs. Der Lenker kam in einer Linkskurve mit dem Fahrzeug auf das rechte Bankett. Das Fahrzeug rutschte in weiterer Folge über die dortige Böschung, kippte und kam seitlich auf einer Wiese zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Nach der Erstversorgung brachte das verständigte Rote Kreuz den 28-Jährigen ins LKH Hartberg. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt“, ist der aktuelle Stand laut Polizei.