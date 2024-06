Enthüllung: AMS Wien sieht Potenzial in älteren Arbeitskräften

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 19:40 / ©Montage: Canva Pro

Die neuesten Zahlen des Arbeitsmarkts in Wien sind da und sie werfen ein Licht auf einige interessante Entwicklungen. Laut dem Arbeitsmarktservice Wien (AMS) stieg die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf 112.296 an. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Personen, die sich in Schulung befinden, um 6,8 Prozent auf 37.343. Zusammen ergibt das einen Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Personen über 50 Jahren

Besonders auffällig ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Personen über 50 Jahren, der um 5,3 Prozent zunahm, im Vergleich zu einem Anstieg von 10,2 Prozent bei Personen unter 25 Jahren. Interessanterweise ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen mit 5,2 Prozent wesentlich geringer als bei Männern mit 10,2 Prozent.

Ungenutztes Potential bei Fachkräften

Der Chef des AMS Wien, Winfried Göschl, betont jedoch, dass die Auswirkungen des um ein halbes Jahr höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen auf den Arbeitsmarkt in Wien bisher kaum spürbar sind. Göschl erklärt: „Die Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer steigen zwar seit einiger Zeit, aber sie sind immer noch niedrig. Hier sehen wir ein ungenutztes Potenzial, vor allem bei Fachkräften. Unternehmen sollten die Erfahrung und Loyalität dieser Altersgruppe nutzen.“

Besonders betroffen ist der Einzelhandel

Besonders betroffen von der aktuellen Entwicklung sind Branchen wie der Einzelhandel, wo die Arbeitslosigkeit um 7,6 Prozent gestiegen ist, sowie Hotellerie und Gastronomie mit einem Anstieg von 14,4 Prozent. Aber auch in der Warenproduktion (plus 12,8 Prozent) und im Bau (plus 20,9 Prozent) gibt es einen spürbaren Anstieg der Arbeitslosenzahlen.