Polarlichter in Kärnten möglich: Spielt das Wetter mit?

Werden in den kommenden Tagen am Kärntner Nachthimmel wie schon im Mai wieder Polarlichter zu sehen sein?

Vor nicht einmal einem Monat, am 10. Mai abends, war es so weit: In Kärnten konnten wieder Polarlichter am Himmel gesichtet werden. In näherer Vergangenheit hat es auch im November des Vorjahres Polarlichter am Kärntner Abend- und Nachthimmel gegeben. In den kommenden Tagen dürften die Chancen auf Polarlichter in Kärnten wieder hoch sein. Wir haben nachgefragt, ob auch das Wetter mit spielen wird.

Sorgen Polarlichter wieder für Farbspiel am österreichischen Nachthimmel?

Jene Sonnenfleckengruppe, die bereits im Mai für nahezu unglaubliche Polarlichter am österreichischen Nachthimmel gesorgt hat, dürfte auch in den kommenden Tagen wieder für ein Farbspiel am Himmel sorgen. Zwischen dem 4. und 6. Juni 2024 könnte es daher wieder so weit sein. Und das Wetter spielt mit, wie Christian Stefan von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten bestätigt.

Sichtbedingungen für Polarlichter in Kärnten „gut“

„Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind die Chancen an und für sich gut, gerade in der Nacht kann es aufklaren und sich die Bewölkung durchaus auflösen“, so Stefan. Vor allem in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag aber eben auch in jener auf Mittwoch schaue es günstig aus. „Wir haben gute Sichtbedingungen“, weiß der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten. Ob Polarlichter am Ende des Tages dann aber in Österreich auch zu sehen sind, steht aktuell noch nicht sicher fest und wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

