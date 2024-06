Polarlichter in der Steiermark – werden sie zu sehen sein?

In dieser Woche, genauer gesagt zwischen Dienstag, dem 4. Juni und Donnerstag, dem 6. Juni 2024, bietet sich die beste Chance, dieses Schauspiel erneut zu bestaunen. Die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, ist an diesen Tagen besonders hoch. Es empfiehlt sich also, den Nachthimmel genau im Blick zu behalten. Ein Meteorologe von Geosphere Austria erklärte gegenüber 5 Minuten: „Die kommende Nacht präsentiert sich noch recht bewölkt. Doch die Nächte von Mittwoch, Donnerstag und Freitag versprechen klare Sicht. Gewitter können zwar am Nachmittag auftreten, die Wolken sollen sich bis zum Abend aber verziehen“.

Polarlichter im Mai am österreichischen Himmel

Ein atemberaubendes Naturschauspiel erfüllte bereits im Mai 2024 den österreichischen Nachthimmel mit magischer Pracht: Polarlichter, die Ergebnisse einer beeindruckenden Serie von zwölf Sonneneruptionen der Klasse X. Diese bildeten sich durch eine bemerkenswerte Sonnenfleckengruppe, die nun erneut auf ihre Zuschauer zurollt. Wie von futurezone.at berichtet, steht die Gruppe nun wieder optimal zur Erde gerichtet und könnte schon bald erneut für faszinierende Lichter am Himmel sorgen.

Häufig gestellte Fragen: Was genau sind Polarlichter? Polarlichter sind hauptsächlich im hohen Norden (Aurora Borealis) und im tiefen Süden (Aurora Australis) der Erde zu sehen. Diese Lichtphänomene entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind auf das Erdmagnetfeld treffen. Dabei erscheinen am Himmel beeindruckende Farbspiele in Rot-, Lila- und Grüntönen. Wie genau entstehen Polarlichter? Auf der Sonne können sogenannte Sonnenstürme auftreten, die einen Strom geladener Teilchen ins Weltall senden. Wenn dieser „Sonnenwind“ auf das Erdmagnetfeld trifft, werden die Teilchen abgelenkt und kollidieren in der Nähe der Pole mit Gasen in der Atmosphäre. Diese Interaktionen erzeugen das beeindruckende Farbspektakel der Polarlichter. Wann sind diese Woche Polarlichter zu sehen? Polarlichter sind besonders gut in dunklen und klaren Nächten zu sehen. Idealerweise sollte man Orte mit geringer Lichtverschmutzung aufsuchen. Die nächsten Chancen auf Polarlichter bestehen vom 4. bis 6. Juni, und es ist möglich, dass diese sogar in Österreich sichtbar sein werden. Wo sind Polarlichter zu sehen? Normalerweise sind Polarlichter nur in den nördlichen und südlichen Polarregionen der Erde zu beobachten. Allerdings können starke Sonnenstürme dazu führen, dass Polarlichter auch in unseren Breiten sichtbar werden, wie es beispielsweise am 10. Mai 2024 und am 5. November 2023 der Fall war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 20:03 Uhr aktualisiert