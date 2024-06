Ein Sternchen in Wien: Demi Moore verzauberte beim Cartier Event

In einem violetten Kleid von Carolina Herrera und einer venezianischen Maske mit glitzernden Steinen verzauberte Demi Moore am Wochenende in Wien mit ihrem strahlenden Aussehen. Die A-List Schauspielerin übernachtete im Park Hyatt zum Anlass des Cartier Events im Wiener Belvedere. Dort kam die Amerikanerin in den Genuss, die neue High-Jewelry-Collection „Nature Sauvage“ zu bestaunen.

„Nature Sauvage“ im Wiener Belvedere

„Vielen Dank an Cartier für diesen absolut umwerfenden Abend im Wiener Belveder, um die neue High-Jewelry-Collection „Nature Sauvage“ zu feiern. Ich bin so dankbar für all diese wunderschönen Erfahrungen, die ich haben darf“, schreibt Stylist Brad Goreski in einem neuen Instagram-Post. Er zeigt noch einmal die schönsten Demi Moore-Momente des Abends.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 20:31 Uhr aktualisiert