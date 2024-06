Brandalarm in Wiener Pflegeheim: Eine Person tot aufgefunden

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 20:22 / ©Montage: 5 Minuten/Canva

Die automatische Brandmeldeanlage löste in einem Pflegeheim im 10. Bezirk Wiens Alarm aus, wodurch die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert wurde. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Zimmer in Flammen stand und eine Person vermisst wurde.

Leblose Person in Zimmer aufgefunden

Ein Trupp der Feuerwehr drang sofort unter Atemschutz in das stark verrauchte Zimmer vor und fand dort eine leblose Person. Parallel dazu löschten sie den Brand mit einer Löschleitung und belüfteten die angrenzenden Flure mit Hochleistungslüftern. Der betroffene Bereich des Pflegeheims wurde evakuiert, und die Bewohner wurden zur weiteren Betreuung an die Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien übergeben. Acht Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.