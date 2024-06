Arbeitslosigkeit steigt: Über 40.000 Steirer sind auf Jobsuche

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in der Steiermark Ende Mai 2024 um 11,8 Prozent höher. Insgesamt 40.139 Steirer sind momentan ohne Beschäftigung. Der negative Trend der vergangenen Monate mit höheren Arbeitslosenzahlen in der Steiermark setzt sich fort: Mit Stand Ende Mai 2024 waren 31.220 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, im Jahresabstand ein Plus von 3298 Personen oder 11,8 Prozent. Einschließlich der 8919 Teilnehmenden an Schulungen sind damit 40.139 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung (+12,0 Prozent).

Männer + 14.5 Prozent Frauen + 8.5 Prozent Weiz + 39.9 Prozent Voitsberg + 24.5 Prozent Arbeitslosenzuwachs zwischen Geschlechtern und Regionen mit stärkstem Zuwachs

Mit der Höhe der Arbeitslosigkeit „muss gerechnet werden“

„Angesichts der Entwicklung der letzten zwölf Monate und vor allem der herausfordernden Situation im Industriebereich und der Bauwirtschaft musste mit dieser Höhe der Arbeitslosigkeit gerechnet werden“, erläutert AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Bei der geschätzten unselbständigen Beschäftigung bleibt die Situation mit 550.000 Personen nahezu unverändert (-0,1 Prozent). Die geschätzte Arbeitslosenquote stieg somit um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Bei der Anzahl der dem AMS Steiermark gemeldeten offenen Stellen wird ein Rückgang zum Vorjahr von 18,1 Prozent auf 13.093 verzeichnet.