Wetter in Österreich: Sonnige Abschnitte, gefolgt von Regenschauern

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 21:41 / ©Leserfoto

Am Dienstag setzt sich am Vormittag verbreitet die Sonne durch, bevor bald wieder neue Quellwolken entstehen und Regenschauer erwartet werden, besonders im Bergland. Die intensivsten Schauer und Gewitter treten voraussichtlich in der Südhälfte Österreichs auf. Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 25 Grad Celsius, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.