Schlauchboot kenterte am Faaker See – Familie in Wasser gefallen

Die Wasserrettung vom Faaker See wurde gestern zum Einsatz gerufen.

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 22:06 / ©ÖWR Faak

Am gestrigen Sonntag war eine vierköpfige, niederösterreichische Familie am Faaker See mit einem Schlauchboot mit Außenborder-Motor unterwegs, wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet. Die Familie sei zwar mit Neoprenanzügen und Schwimmwesten ausgerüstet gewesen, doch als das Boot kenterte, fielen alle Insassen ins Wasser – dieses hatte nur 17 Grad.

Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden

Auch ein zweieinhalb-jähriger Bub war unter den Betroffenen, er soll sich einige Sekunden sogar unter Wasser befunden haben. Der Bub musste zur Sicherheit ins Villacher Krankenhaus gebracht werden. Eine Zeugin aus Tirol, die mit ihrem Elektroboot am Faaker See war, brachte die Familie übrigens wieder an das Ufer, wo die Wasserrettung und ein Notarzt sich um die Familie kümmerte.