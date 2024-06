Schwerverletzt: Mann wurde von umfallender Holzwand erfasst

Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Innsbruck geflogen werden.

Veröffentlicht am 4. Juni 2024

Am 3. Juni, gegen 17.15 Uhr, wurde ein 62-jähriger Österreicher in Mieders von einer, an einem Gebäude angelehnten Fertigbauhauswand aus Holz erfasst und schwer verletzt. Dieser war aus bisher unbekanntem Grund umgefallen.

Schwerverletzter wurde ins LKH Innsbruck geflogen

Der schwer Verletzte wurde nach der Bergung und Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Innsbruck geflogen. Weitere Erhebungen zum Unfallgeschehen und Bericht an die zuständigen Behörden folgen. Im Einsatz befand sich die FFW Mieders mit zwei Fahrzeugen und neun Mann, die FFW Schönberg mit einem Fahrzeugund zwei Mann, zwei RTW, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber.