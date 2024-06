Steirischer Tischlernachwuchs beim Landeslehrlingswettbewerb prämiert

Auch heuer kürte die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter Steiermark wieder die besten Lehrlinge aus der Branche: Beim Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Fürstenfeld matchten sich die Jugendlichen um die Top-Platzierungen.

Steirischer Tischlernachwuchs zeigt sein Können

Unter den Teilnehmern im ersten Lehrjahr siegte schließlich Hannes Pirker von der Tischlerwerkstatt Baumgartner in Obdach, der mit viel technischer Fertigkeit und Präzision überzeugte. Im zweiten Lehrjahr reüssierte Jonas Fuchs von der Tischlerei Wilfinger, seine beeindruckende Detailgenauigkeit verhalf ihm zum Sieg in seiner Klasse. Im dritten Lehrjahr sicherte sich Vorjahressieger Tobias Bachatz von Stolz Möbel in St. Georgen ob Murau erneut den Titel im nächsthöheren Lehrjahr. Das vierte Lehrjahr unterteilt sich in die Bereiche Produktion und Planung. Im Bereich „Tischlereitechnik Planung“ eroberte Carina Kohlhofer vom Tischlereibetrieb Edelseer in Birkfeld mit ihren innovativen Designkonzepten den ersten Platz. Timea Jarabek vom Tischlerei- und Einrichtungsstudio Maurer in Köflach beeindruckte in der „Tischlereitechnik Produktion“ durch ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit, CNC-Maschinen effizient zu programmieren und zu bedienen.

Bundeslehrlingswettbewerb am 22. Juni

Mit dem Landeslehrlingstitel haben sich die Preisträger für die Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb am 22. Juni in Salzburg qualifiziert, wo sie ihre Fähigkeiten auf nationaler Ebene präsentieren können. Innungsmeister Christian Zach und Landeslehrlingswart Wolfgang Hasenburger gratulierten den Preisträgern zu ihren exzellenten Leistungen: „Die hohe Qualität der Arbeiten, die Professionalität der Teilnehmer, das hohe Maß am Engagement und die Leidenschaft für das Tischlerhandwerk sind beeindruckend.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 06:28 Uhr aktualisiert