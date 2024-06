Laufen für den guten Zweck: Airport Run Graz geht in Dritte Runde

Am 13. Juni findet der dritte Airport Run Graz statt. 800 Läufer gehen dabei an den Start.

Die Rennstrecke geht über 5,8 Kilometer in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen. „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns gemeinsam mit dem Veranstalter HIKIMUIS dazu entschlossen, den Airport Run noch einmal um 100 Startplätze aufzustocken,“ erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz. „So können sich noch mehr Läufer:innen über ihre Teilnahme an diesem in der Steiermark einzigartigen Lauf freuen und gleichzeitig die karitative Plattform Dank Dir, an die das gesamte Startgeld weitergereicht wird, unterstützen.“

Zu „Dank Dir“ Die Spendenplattform Dank Dir unterstützt Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Einschränkung mit dringend benötigten Therapien oder Heilbehelfen. Darüber hinaus hilft DANK DIR bei Sonderausgaben für Geräte, die der Inklusion dienen (Behinderten-Fahrräder u.ä.) oder auch bei Adaptierungen im Wohnbereich.