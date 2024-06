PlÃ¶tzlich sprang Reh auf B100: Biker (55) verletzt

Am heutigen Dienstag, dem 4. Juni 2024, gegen 4.30 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Spittal an der Drau, mit seinem Motorrad auf der Drautalbundesstraße (B 100) in Fahrtrichtung Möllbrücke, Bezirk Spittal an der Drau. Auf Höhe Lendorf, selber Bezirk, sprang plötzlich ein Reh von der rechten Straßenseite auf die Fahrbahn.

Ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht

Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder sein Fahrzeug zum Stillstand bringen, weshalb es zum Zusammenprall mit dem Tier kam. In der Folge kam er rechts von der Straße ab und stürzte. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 55-Jährige von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 06:46 Uhr aktualisiert