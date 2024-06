Auch die Steiermark lädt herzlich zur langen Nacht der Kirchen

„Wir eröffnen die Lange Nacht um 18.30 Uhr offiziell mit einem Gottesdienst mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in der Grazer Herz-Jesu-Kirche. Enden wird sie in schon lieb gewonnener Tradition im Hof des Priesterseminars mit einem musikalischen Ausklang ab 23 Uhr und einem ökumenischen Segen um 24 Uhr“, sagt Constanze Grininger-Ofner, Organisatorin der kirchlichen Großveranstaltung. „Wenn Sie die Lange Nacht der Kirchen besuchen, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das Herz aufgeht, dass Sie staunen, sich freuen, Überraschendes vorfinden und schöne Begegnungen haben“, so Bischof Wilhelm. Darauf setzt auch der Grazer Pfarrer Alois Kölbl, der mit drei Kirchen bei der Langen Nacht dabei ist; unter anderem mit der Grazer Leechkirche: „Ich freue mich, dass wir in der „Langen Nacht der Kirchen“ auch die vorchristlichen Ausgrabungen unter der versteckt liegenden, ältesten Grazer Kirche zugänglich machen und berichten können, dass wir vor Kurzem am Südturm der Kirche die vielleicht älteste Glocke von Graz entdeckt haben.“

Das sind die Highlights bei der Langen Nacht der Kirche

In der katholischen Pfarrkirche Pischelsdorf wird die steirische Krimiautorin Claudia Rossbacher im Kellergewölbe der Kirche mit Musikbegleitung aus ihren Werken lesen. In der Pfarrkirche Gröbming ist man auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi und seinem Sonnengesang unterwegs; mit Musik und Impulsen, begleitet von einer Lichtinstallation. Im Pfarrsaal Graz-Münzgraben wiederum geht es um Erdverbundenheit und die Darstellung von Gedanken, Gefühlen und Vorstellung mit Erdfarben; wie einst bei der Höhlenmalerei. Neben den katholischen Kirchen und Institutionen wie dem Netzwerk Weltkirche, dem Bildungsforum Mariatrost, dem KULTUM, dem Diözesanmuseum und dem Diözesanarchiv, sind auch wieder die evangelische Kirche, die koptisch-orthodoxe und die altkatholische Kirchengemeinde mit an Bord. Die Caritas mit ihren Carla-Läden und zum ersten Mal mit dem Paulinum wird in der Langen Nacht der Kirchen ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Das Afro-Asiatische-Institut mit dem Schwerpunkt „Community Spirit“ lädt zu speziellen Führungen am Zentralfriedhof in Graz ein.