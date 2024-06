Achtung Murenabgang! Bödelestraße musste gesperrt werden

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 08:26 / ©BFV Leibnitz

Gegen 18.45 Uhr kam es in einem Bach bei der Bödelestraße zu einer Verklausung. In weiterer Folge kam es zu einem Murenabgang, welcher die Landesstraße auf einer Länge von ca. 20 bis 30 Metern verlegte. Im Einsatz waren Mitglieder Feuerwehr der Stadt Dornbirn und Mitarbeiter des Straßenbauamtes. Gemeinsam befreiten sie die Straße von Geröll und Schlamm. Im Anschluss wurde die Verklausung im Bach entfernt. Außerdem sind am Straßenrand Betonelemente angebracht worden. Die L43 war von 19 bis 22.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 08:39 Uhr aktualisiert