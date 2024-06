Aus für Zeugnisse? Stattdessen gibt es künftig E-Mails

Am gestrigen Montag, dem 3. Juni, präsentierten Bildungsminister Martin Polaschek und Lehrervertreter Paul Kimberger ein neues Entlastungspaket 2024 für das Schulsystem. Das Ziel der Maßnahmen laut Polaschek: „Unser Ziel ist es, Pädagogen ausreichend zu entlasten, damit sie sich wieder stärker auf den Unterricht und die Arbeit mit den Schülern konzentrieren können. Mit einem umfangreichen Entlastungspaket, das zahlreiche Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen enthält, schaffen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung.“ Das Paket umfasst zehn konkrete Maßnahmen.

Extra Personal für Administration

Künftig soll es auch an Pflichtschulen eine pädagogisch-administrative Fachkraft geben. Denn während alle Bundesschulen über administratives Personal verfügen, mussten bis dato an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen organisatorische, administrative und koordinative Tätigkeiten von den Schulleitungen wahrgenommen werden. Das ändert sich durch die zusätzlichen Kräfte. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Pilotprojekts, für das bis 2026 rund 80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Wie warst du so in der Schule? Einser-Schüler natürlich. Solider Zweier-Schüler. Geht so. Alle guten Dinge sind drei. Immer Vier. Ich war kaum anwesend. Hatte einen Fünfer, nach dem anderen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lehrer von Deutschförderklassen bekommen zusätzliches Geld

Als weiteren Punkt ist in dem Entlastungspaket eine größere Anerkennung der Tätigkeit von Lehrern in Deutschförderklassen in der Primarstufe enthalten. So ist als erster Schritt eine Zulage in der Höhe von 75 Euro pro Monat im alten Dienstrecht vorgesehen bzw. eine Einrechnung der Tätigkeit in die 23. Und 24. Stunde im neuen Dienstrecht im Ausmaß von einer Stunde. Bis dato haben Lehrer dafür keine Zulage erhalten bzw. war eine Einrechnung nicht möglich.

Verbesserung des Förderungs-Verfahrens

Außerdem enthalten im Entlastungspaket 2024 ist die Verbesserung des SPF-Verfahrens, also des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Dieses soll zeitlich und inhaltlich gestrafft und bundesweit vereinheitlicht werden.

E-Mail-Zeugnisse kommen

Und nun zur Änderung bei den Zeugnissen. Dieser Entlastungsschritt geschieht durch gezielte Digitalisierung im Verwaltungsbereich. Die händische Eingabe von Schülderdaten beim Schulwechsel soll somit entfallen. Hier kommen die digitalen Schülerausweise „edu.digicard“ ins Spiel. Schüler sollen dann künftig ihre Zeugnisse und Schulnachrichten in Form des „E-Mail-Zeugnisses“ elektronisch ausgestellt bekommen. „Wir schaffen damit also die Grundlage für ein Finanzonline für die Schulverwaltung“, so Bundesminister Polaschek. Die Maßnahmen sind zum Teil im Erlassweg umsetzbar, zum Teil sind gesetzliche Änderungen notwendig, die nun mit Nachdruck diskutiert und umgesetzt werden.