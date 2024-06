Ehepaar tot: Ermittlungen bringen schreckliche Details ans Licht

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 09:39 / ©APA/Scheriau

Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei am Montag zu einem Einfamilienhaus in Sankt Stefan ob Leoben gerufen. Der Anzeiger habe Schüsse wahrgenommen. Vor Ort fanden Beamte zwei Personen mit tödlichen Verletzungen vor, 5 Minuten berichtete.

Identität geklärt

Mittlerweile konnte die Identität der Leichen geklärt werden. Bei den beiden toten Personen handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Bezirk Graz-Umgebung, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Der Mann (52) steht im Verdacht seine Frau (45) mit einer registrierten Faustfeuerwaffe getötet zu haben. Unmittelbar danach erschoss er sich selbst. Das Motiv der Tat ist derzeit unklar. Im Fokus der Ermittlungen stehen nach wir vor die Tatortarbeit sowie die Befragung von Zeugen im näheren Umfeld des toten Ehepaars.

Neue Details zum Vorfall

Das Ehepaar ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Gewalt in der Familie war bis zum Zeitpunkt der Tathandlung nicht dokumentiert. Zeugenbefragungen zufolge dürfte die Frau vor ihrem Mann aus dem unbewohnten Haus in Vorlobming geflohen sein. Bei diesem Haus handelt es sich um das Elternhaus des toten Verdächtigen. Der Täter verfolgte die Frau mit zwei Schusswaffen. Danach kam es zum Mord bzw. Selbstmord.

Schusswaffe sichergestellt, Obduktion nageordnet

Beide Schusswaffen wurden am Tatort sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Obduktion der beiden Leichname sowie die Beiziehung eines Sachverständigen für Schießwesen und der gerichtlichen Medizin an.

Hilfe rund um die Uhr Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 09:50 Uhr aktualisiert