Neue Masche bei Osteoporose-Test? Ärztin erstattet Anzeige

Das Unternehmen ist in ganz Österreich unterwegs und bietet gratis Knochendichtemessungen an. Bei so einem Osteoporose-Test wurde nun die steirische Ärztin auf eine Masche aufmerksam. Im Zuge des Beratungsgesprächs wurden ihr auch Präparate aufgeschwatzt, wie Medien berichten. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Salzburg und weitere Filialen in der Steiermark und Kärnten. Sie bieten das Service kostenlos an, wobei den Patienten während des Diagnosegesprächs Produkte angedreht werden. Die steirische Ärztin hat diese Vorgehensweise bei der Ärztekammer angezeigt.

Was ist Osteoporose? Osteoporose ist eine Knochenstoffwechselerkrankung. Dabei sind Dichte, Qualität und Festigkeit der Knochen vermindert. Knochen können leichter brechen. Die Knochendichte nimmt bei jedem Menschen mit zunehmendem Alter ab.