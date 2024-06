Auto kippt und schlittert 80 Meter über die Fahrbahn

Von Kremsbrücke in Richtung Eisentratten, Bezirk Spittal an der Drau, war eine 25-jährige Spittalerin am heutigen Dienstag, dem 4. Juni, um 6.15 Uhr auf der B99 Katschbergstraße unterwegs. Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto geriet dabei rechts gegen die Leitschiene, kippte seitlich und schlitterte zirka 80 Meter über die Fahrbahn. Am Dach liegend, blieb das Auto dann auf der linken Straßenseite stehen.

Selbstständig aus Auto befreit

Die Frau konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein Alko-Vortest verlief negativ. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Eisentratten, welche mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz stand, abgesichert und gereinigt.