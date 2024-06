Drei Klimakleber nun mehrere Wochen in Haft

Maximilian Schoissengeyer, Bernhard Schaller und Lorenz Trattner – diese drei Unterstützer der Letzten Generation vor den Kipppunkten traten am Montag nach friedlichen Protesten für ein Grundrecht auf Klimaschutz mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafen im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände an.

Er verbringt fast einen Monat in der Einzelzelle

“Ich kann es kaum glauben, dass Menschen wie ich, die vor dem drohenden Klimakollaps warnen, eingesperrt werden und nicht die, die uns so nahe an diesen Abgrund geführt haben”, sagte Lorenz Trattner (26), der Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und seit Montag fast einen Monat in einer Einzelzelle verbringen wird. Er klebte sich unter anderem im November 2022 an das Schutzglas von Gustav Klimts “Tod und Leben”.

Haft- und Geldstrafen für Proteste

Wie Trattner konnte auch Maximilian Schoissengeyer (27) seine Strafen nicht bezahlen – und wollte es auch nicht: “Ich hätte mein persönliches Umfeld um Hilfe bitten oder einen Spendenaufruf starten können, um damit die Geldstrafe zu bezahlen. Das wollte ich aber nicht, denn Menschen sollen sehen, dass man für seine Zukunft auch etwas versuchen muss und geben soll. In meinem Fall sind es Geldstrafen für Proteste, und nun auch 20 Tage Haft. Mir ist klar, dass nicht jede und jeder bereit ist, so weit zu gehen. Aber ich möchte es schwerer machen, dass Menschen sagen können, warum soll ich etwas machen, sonst nimmt ja auch niemand etwas auf sich.“ Schoissengeyer befindet sich ebenfalls seit Montag in Haft.

Insgesamt drei Männer in Haft

“Unser Kanzler leugnet wissenschaftliche Tatsachen, sein EU-Spitzenkandidat will Europa zum Weltmarktführer beim Verbrennungsmotor machen und der Innenminister ist ‘sehr, sehr dankbar’, wenn ein Richter Rekordstrafen gegen ordentliche Bürger ausspricht”, erinnert Sprecher Bernhard Schaller (31), der ebenfalls sich ebenfalls seit Montag in Ersatzhaft befindet. Während die drei Männer ihre Haftstrafen antraten, versinkt Süddeutschland in Fluten. Es ist bereits ein Todesopfer zu beklagen. Schaller meint: “Gerichte können strenge Urteile fällen, aber das kann auch die Geschichte.”