Faszinierende Dinosaurier-Ausstellung in Grazer Einkaufszentrum

Dinos hautnah erleben! Nicht nur auf Kinder jeden Alters üben die Riesen-Echsen eine Faszination aus. Auch Erwachsene können bei der Dinosaurier-Ausstellung im CITYPARK noch viel über die ehemaligen Bewohner unserer Erde erfahren. „Die Faszination für Dinosaurier ist bis heute bei Jung und Alt nicht ausgestorben. Wir freuen uns, mit dieser beeindruckenden Ausstellung die Urzeit-Giganten zum Leben zu erwecken und Einblick in deren Leben zu geben!“, freut sich CITYPARK Center-Manager Wolfgang Forstner über die beeindruckende Dinosaurier-Ausstellung.

Bis Samstag, den 22. Juni haben die Besucher:innen die Möglichkeit, den Urzeit-Lebewesen hautnah zu begegnen. Die stimmungsvoll in Szene gesetzten Dinos in Lebensgröße sowie spannend und kurzweilig aufbereitete Infotafeln vermitteln faszinierende Einblicke in das Leben dieser Giganten. Außerdem gibt es tolle Fotopoints. Bei einer spannenden Rätsel-Rallye kann das Wissen über die Dinosaurier gleich erprobt werden und für alle Teilnehmer:innen gibt es ein kleines Goodie.

