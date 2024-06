6,8 Millionen Euro Schaden: 56-Jähriger in Niederösterreich verhaftet

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Wirtschaftskriminalität, wurde am Montag, gegen 6 Uhr, ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha festgenommen. Der Beschuldigte soll seit 2004 für insgesamt 21 Firmenkonkurse verantwortlich sein und dabei einen Gesamtschaden von 6,8 Millionen Euro verursacht haben. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf ein Firmengeflecht mit Sitz in Wiener Neudorf. Um sich der Verantwortung zu entziehen, nutze der Mann ein komplexes System aus Scheingeschäftsführern, Scheinverkäufen von Gesellschaftsanteilen und Scheinrechnungen.

Beschuldigte verweigerte die Aussage

Der Schaden wurde in einem aktuellen Ermittlungsverfahren von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen bestätigt. Der Beschuldigte soll Dienstverträge ausgestellt haben, mit einem Nettogehalt von 2.500 Euro, aber zahlte nur einen Bruchteil der Löhne an die Dienstnehmer aus. Weitere Vorwürfe lauten: Nichtabführung von Abgaben an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK), Nichtanmeldung von Dienstnehmern, Umsatzsteuerverkürzung durch Scheinrechnungen mit Scheinfirmen, Verbringen von Vermögen aus den Unternehmen und Aufnahme von Kosten auf konkursreife Firmen und Umleitung der Erlöse in neue Unternehmen. Aufgrund der Gründung neuer Firmen und des Verdachts der Vorbereitung weiterer Konkursen wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Festnahmeanordnung erlassen. Bei den durchgeführten Einvernahmen verweigerte der Beschuldigte die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.