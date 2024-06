Fine Crime: Steirisches Literatur-Festival geht in die 10. Runde

Mit Stolz verkündet Morawa, die Buchhandlung Moser ist schon seit Jahren mit den beliebten Schaufensterlesungen mit dabei, eine erweiterte Zusammenarbeit und unterstützt das Festival nun offiziell als Partner. Klaus Magele, Geschäftsführer bei Morawa und gebürtiger Grazer, betont die Bedeutung dieses Festivals für die Region: „Unsere Mission bei Morawa besteht darin, Literatur und Lesen zu fördern. Es liegt mir besonders am Herzen, ein steirisches Literaturfestival zu unterstützen und dabei zu helfen, es weit über die Grenzen dieser schönen Region bekannt zu machen. Mit dem „FINE CRIME™ by Morawa“ möchten wir Spaß und Freude am Lesen vermitteln und herausragende Autoren für Lesungen in die Steiermark bringen.“

Fine Crime: Termine im Überblick

Das Festival bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen in verschiedenen Städten und Morawa-Filialen, um ein vielfältiges und einzigartiges Erlebnis zu gewährleisten. Die Festivalorte reichen von Feldbach, Hartberg und Bruck an der Mur bis hin zu Leoben und den drei Morawa-Filialen in Graz.