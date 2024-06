Caritas-Trick: 70-Jährige wurde in eigenem Wohnhaus ausgeraubt

Die Polizei Neusiedl am See bittet nun um Hinweise.

Am Vormittag gegen 10.50 Uhr gab sich eine unbekannte Frau als Mitarbeiterin der Caritas aus und gelangte dadurch in das Wohnhaus der 70-Jährigen. Als die Frau das Haus in der Nähe der Bezirkshauptmannschaft wieder verließ, bemerkte das Opfer das Fehlen von Bargeld sowie Schmuckstücken und verständigte die Polizei. Die Frau trug ein rosarotes T-Shirt, eine dunkle Jeans und hatte dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Schaden durch den Diebstahl liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Neusiedl am See ermittelt und ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer: 059133-1130.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 11:22 Uhr aktualisiert