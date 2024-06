Spatenstich fÃ¼r das Graz Center of Physics erfolgte

Spatenstich zum Graz Center of Physics am 4. Juni 2024 (v. l.): Uni-Graz-Rektor Peter Riedler, TU-Graz-Rektor Horst Bischof, Vizeb├╝rgermeisterin Judith Schwentner, Landesr├Ątin Barbara Eibinger-Miedl, Bundesminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Christopher Drexler, B├╝rgermeisterin Elke Kahr und BIG CEO Hans-Peter Weiss.

Spitzenforschung aus ├ľsterreich international sichtbar machen: Dieses Ziel verfolgt das Graz Center of Physics, das die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) auf dem Areal der alten Vorklinik errichtet. Bereits seit zwanzig Jahren kooperieren die Universit├Ąt Graz und die TU Graz unter dem Titel ÔÇ×NAWI Graz“ in den naturwissenschaftlichen Disziplinen sehr erfolgreich. Diese viel beachtete Zusammenarbeit wird mit dem Center of Physics auf einen neuen Level gehoben.

Spatenstich f├╝r Graz Center of Physics: Rohbauarbeiten ab Herbst 2024

Zum Start der Aushubarbeiten f├╝r die Baugrube wurde nun der Spatenstich f├╝r das bedeutende Projekt gefeiert, das viele Vorteile, wie zum Beispiel die effiziente Nutzung der technisch hochsensiblen und kostenintensiven Infrastruktur durch die Forschenden an einem Standort, beinhaltet. Bis zum Beginn der Rohbauarbeiten ab dem Herbst 2024 soll das derzeit laufende Bewilligungsverfahren f├╝r den Neubau, der nach den Pl├Ąnen des Architekturb├╝ros fasch&fuchs.architekten errichtet wird, abgeschlossen sein. ÔÇ×Das Graz Center of Physics ist nicht nur eines der gr├Â├čten Universit├Ątsbauprojekte, sondern auch ein einzigartiges Projekt, das eine Vorbildfunktion f├╝r die Zukunft der ├Âsterreichischen Lehr- und Forschungsentwicklung innehat. Mit einer Summe von insgesamt rund 442 Mio. Euro, die wir als Bund f├╝r die Entstehung dieses zukunftstr├Ąchtigen Zentrums in die Hand nehmen, setzen wir ein klares Zeichen f├╝r Exzellenz und Spitzenforschung in ├ľsterreich und stellen sicher, dass unser Land im Bereich der Wissenschaft und Forschung auch in Zukunft eine Vorreiterrolle einnimmt“, sagt Martin Polaschek, Bundesminister f├╝r Bildung, Wissenschaft und Forschung.