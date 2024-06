Für Asylwerber: Sollte die Bezahlkarte in Kärnten eingeführt werden?

In Niederösterreich gibt es sie bereits und in Oberösterreich startet die Testphase im Juli – die Rede ist hier von der „Bezahlkarte“ für Flüchtlinge. Dieses Thema wird heute, Dienstag, 4. Juni, auch auf der Konferenz der Flüchtlingsreferenten der Länder diskutiert werden. Einen Antrag darauf stellte Salzburg, in dem gefordert wird, ein bundesweites Modell der Bezahlkarte für Asylwerber (nach deutschem Vorbild) einzuführen. Wie die einzelnen Bundesländer zu diesem Thema stehen, liest du hier. Für Kärnten ist jedenfalls Landesrätin Sara Schaar vor Ort.

So viel bekommen Flüchtlinge

Grundsätzlich ist die Bezahlkarte aber eine reine Länder-Angelegenheit. Das kommt daher, dass in den Bundeseinrichtungen, die Asylwerber in der Regel nur in den ersten Tagen betreuen, ohnehin ausschließlich Sachleistungen geboten werden. Kommen die Flüchtlinge dann in die Grundversorgung der Länder, werden die Leistungen dann teils auch bar ausgeschüttet – das vor allem, da dies als kostengünstiger gilt. Das Taschen- samt Verpflegungsgeld, das Asylsuchende von den Ländern bekommen, variiert zwischen 180 und 260 Euro im Monat.

Bezahlkarte statt Bargeld

Wie würde nun eine Bezahlkarte nach deutschem Modell funktionieren? Flüchtlinge würden ihr Geld auf die Bezahlkarte – ähnlich wie bei einer Bankomatkarte – überwiesen bekommen. Damit können sie dann alles Notwendige wie zum Beispiel Essen, Kleidung, Fahrkarten und Co., kaufen. Ob Tabakwaren auch dazuzählen, könnten die einzelnen Länder selbst entscheiden. Fix wäre, dass Überweisungen nicht möglich wären, Abhebungen mit einem gewissen Limit hingegen schon.

Sollen Asylwerber statt Bargeld eine Bezahlkarte bekommen? Ja. Nein. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was ist eure Meinung dazu?

So weit, so gut. Uns würde nun eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Sollte eine Bezahlkarte für Flüchtlinge auch in Kärnten eingeführt werden? Was wären die Vor- und Nachteile davon? Stimmt ab und diskutiert mit der 5 Minuten-Community in den Kommentaren darüber.