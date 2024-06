Mann will Streit am Keplerplatz schlichten, wird mit Messer verletzt

Ein Mann wurde am Keplerplatz mit einem Messer verletzt.

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 12:24 / ©Montage: Canva/ Montage

Ein anwesender Mann, der den Streit schlichten wollte, wurde durch den 34-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Im Zuge der vorläufigen Festnahme durch die herbeigerufenen Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

34-Jähriger wurde in die Justizanstalt gebracht

Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch einen Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen. Der 34-Jährige zeigte sich in der Einvernahme zum Tatvorwurf nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.