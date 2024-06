EU-weites Wählen mit 16? Der Jugendrat befragt die Parteien

Der Jugendrat stellt Fragen an die Parteien.

Der Jugendrat stellt Fragen an die Parteien.

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 13:05 / ©Jugendrat Villach/ KK

Kurz vor der EU Wahl hat der Villacher Jugendrat alle Parteien, die zur Wahl antreten, gefragt, wie sie zum Wählen ab 16 und zu mehr Jugendmitbestimmung in der EU stehen. „Grundsätzlich bemühen sich alle Parteien in ihren Antworten, jugendfreundlich zu wirken. Tatsächlich für ein Wahlrecht ab 16 in ganz Europa engagieren sich SPÖ, Grüne, NEOS und die KPÖ. Konkrete Maßnahmen für bessere Jugendmitbestimmung konnten nur SPÖ und Grüne nennen. ÖVP und DNA haben unsere Fragen leider nicht beantwortet“, fasst der Villacher Jugendrat zusammen.