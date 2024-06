Paragleiter schwer verletzt: Schirm klappte plötzlich zusammen

Ein 56-jähriger Deutscher flog am Dienstag, dem 4. Juni, um 11.10 Uhr mit seinem Paragleitschirm vom Gipfel der Gerlitzen in Richtung Landeplatz in Annenheim, Bezirk Villach Land. Beim Landeanflug auf die Wiese bremste der 56-jährige den Schirm zu stark ab, sodass dieser zusammenklappte. In der Folge stürzte er aus etwa zwei bis drei Metern Höhe auf den dortigen Wiesenboden. Er erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung mit der Rettung in das LKH Villach, verbracht.