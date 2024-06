Hündin Kiwi wurde gestohlen: „Ich gebe nicht auf, sie zu finden“

Hündin Kiwi wurde am Samstag in Wien gestohlen, hast du Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort?

Hündin Kiwi wurde am Samstag in Wien gestohlen, hast du Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort?

Am Samstag, 1. Juni 2024, fing der Alptraum für Hundebesitzerin Laila an. Ihre Zwergspitzhündin Kiwi wurde, mitten am helllichten Tag, vor dem Billa in der Ruckergasse, 12. Bezirk in Wien gestohlen. Seit dem versucht sie alles, um ihre geliebte Fellnase wiederzubekommen.

Zeugin beobachtete Hundediebstahl

„Mein Papa wollte nur schnell beim Billa einkaufen gehen und hat Kiwi draußen angeleint. Er glaubt an das Gute im Menschen und hat niemals damit gerechnet, dass sie jemand mitnimmt“, erzählt Laila im Gespräch mit 5 Minuten. Sie sagt, dass eine Zeugin beobachten konnte, wie die Hündin gestohlen wurde. Der mutmaßliche Täter soll mit Kiwi sogar über die Straße bei roten Ampeln davongelaufen sein. Seitens der Polizei Wien ist der Fall bekannt und es laufen hierzu Ermittlungen, bestätigt Pressesprecher und Revierinspektor Mattias Schuster auf Anfrage von 5 Minuten.

Hast du die Hündin Kiwi vielleicht gesehen?

Kiwi soll im 14. Bezirk gesehen worden sein

Die Wienerin versucht nun alles, um ihre 4-jährige Zwergspitzhündin wiederzubekommen. „Ich war bei der Polizei, dort bekomme ich wahrscheinlich sogar ein Foto von dem Mann“. Auch die Experten des Hundesuchnotrufes hat die 30-Jährige kontaktiert. „Die Spur führt nicht weit weg vom Billa, nämlich in den 15. Bezirk, nur circa sechs Straßen entfernt“, erklärt sie. Am Samstag soll Kiwi sogar von einer Augenzeugin im Reinlpark, 14. Bezirk, gesehen worden sein. Dort sollen mehrere Personen um sie rundherum gestanden sein. „Ich fühle mich so schrecklich. Es ist das schlimmste Gefühl, dass ich bisher erleben musste. Habe kaum geschlafen, kaum gegessen und viel geweint“, sagt Laila. „Aber ich werde nicht aufgeben!“

Hinweise zu dem Diebstahl von Hündin Kiwi: Kiwi wurde am 1. Juni 2024 zwischen 10.30 und 11 Uhr vor dem Billa in der Ruckergasse 36-38 gestohlen. Zuletzt wurde sie in der Wilhelmstraße 60 geortet. Hast du Hinweise, oder Kiwi vielleicht irgendwo gesehen? Dann melde dich bei Laila unter der Nummer 0660 2612 818.

Das sagt der Tierschutz Austria zu gestohlenen Hunden:

Auf Anfrage von 5 Minuten meint Sophie Reiter, Pressesprecherin des Tierschutz Austria zu dem Thema, was man tun kann, dass einem der Hund nicht gestohlen wird, Folgendes: „Man sollte es vermeiden, die Hunde vor Geschäfte oder generell an diversen Orten anzubinden und unbeaufsichtigt zu lassen. Wichtig ist, dass die Tiere gechippt und auch registriert(!) sind, damit sie, falls sie gefunden werden, auch dem richtigen Besitzer zugeordnet werden können. Ist das Tier abhandengekommen, sollte man auf den amtlichen Fundtierseiten schauen, ob es eventuell dort gefunden wurde.“ Generell ist es aber wichtig herauszufinden, ob das Tier wirklich aktiv gestohlen worden ist, oder ob es eventuell mitgenommen wurde, aus der Vermutung, dass das Tier ausgesetzt oder verloren gegangen ist. Sowas kommt zum Beispiel bei Freigängerkatzen sehr oft vor, aber auch bei Hunden, die an diversen Orten angebunden werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere gefunden, aber dann nicht abgeben werden. Die suchende Person hat dann leider auch keine Möglichkeit, das Tier wiederzufinden, meint Reiter in ihrem Statement.

